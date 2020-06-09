Москва, , 17:03 — REGNUM Концерн «Алмаз-Антей» и Министерство обороны России подписали контракт о поставке до 2023 года трёх полковых комплектов зенитно-ракетных систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» и четырёх комплектов ЗРС С-350 «Витязь», сообщает 9 июня пресс-служба концерна.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» и Минобороны России заключили контракты на поставку российскому военному ведомству трех полков зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и четырех комплектов ЗРС С-350 «Витязь», — указано в сообщении концерна.

Кроме того, представители концерна напомнили, что государственные испытания ЗРС С-350 «Витязь» были успешно закончены в 2019 году.

Напомним, ЗРС С-350 «Витязь» относится к ракетным системам ПВО средней дальности и предназначена для уничтожения аэродинамических целей на дальности свыше 120 км и на высотах более 30 км.

ЗРС С-400 является системой ПВО дальнего действия. Предназначена для уничтожения всех типов воздушных целей вплоть до гиперзвуковых и баллистических ракет. на дальности до 400 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая замглавы правительства России Юрий Борисов сообщил, что уже проходят испытания элементов новой системы ПВО С-500 «Прометей».

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