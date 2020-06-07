Москва, , 15:04 — REGNUM Использование неподдерживаемых операционных систем на компьютерах связано с повышенным уровнем киберугроз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов в сфере информационной безопасности.

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в январе 2020 года. Однако эта операционная система остаётся весьма популярной, она используется почти на каждом четвёртом компьютере.

Член совета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц отметил, что своевременное обновление операционных систем является такой же необходимостью как соблюдение правил личной гигиены. Он объяснил, что компьютеры под Windows 7 с каждым днём становятся всё более уязвимы к кибератакам, так как не получают обновлений безопасности.

Заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин добавил, что особенно критичным использование устаревших операционных систем является для финансовых учреждений и корпораций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Microsoft объявила, что продолжит поддерживать браузер Edge для компьютеров под управлением Windows 7 до июля 2021 года.

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