Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Браузер Edge компании Microsoft будет поддерживаться на операционных системах Windows 7 и Windows Server 2008 R2 до июля 2021 года, сообщает служба технической поддержки Microsoft.

Компания Microsoft обновила список поддерживаемых систем для браузера Edge, сохранив в нём устаревшие операционные системы Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Microsoft уже не поддерживает эти операционные системы, однако браузер Edge будет оптимизироваться под них до 15 июля 2021 года.

«Эти операционные системы больше не поддерживаются, и Microsoft рекомендует вам перейти на поддерживаемую операционную систему, такую как Windows 10. Хотя Microsoft Edge и повысит уровень вашей защищённости в интернете, ваш компьютер всё ещё может быть подвержен угрозам безопасности», — отметили в Miccrosoft.

Напомним, компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7 в январе 2020 года. Устройства под управлением этой системы продолжают использоваться, однако в будущем Microsoft не будет выпускать для этой версии ОС обновлений безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года под управлением Windows 7 работало 25,2% от всех используемых персональных компьютеров в мире, согласно оценке компании NetMarketShare.

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