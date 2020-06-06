Москва, , 15:33 — REGNUM Специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» придумали способ запуска ракет с самолета с использованием вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. Соответствующий патент размещен в базе данных Федерального института промышленной собственности.

«Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе», — говорится в документе.

Также авторы изобретения считают, что их разработка будет использоваться для запуска с самолетов баллистических и управляемых ракет, а также противоракет.

При этом уточняется, что ракета должна быть выброшена из пусковой установки без запуска двигателя — минометным или «холодным» стартом, а её маршевые двигатели будут включаться с задержкой, на безопасном расстоянии от самолета-носителя.

Кроме этого, для компенсации давления на ракету набегающего на самолет потока воздуха, авторы предполагают использовать стабилизационные двигатели в носовой части ракеты. Такой пуск, по задумке изобретателей, позволит вести безопасную стрельбу ракетами с самолетов «даже на стоянке (аэродроме, месте базирования), без хода».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» протестировали спусковое устройство для разрабатываемого космического корабля «Орёл».