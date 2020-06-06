Москва, , 10:56 — REGNUM Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» протестировали спусковое устройство для разрабатываемого космического корабля «Орёл», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Разработанное канатно-спусковое устройство позволит космонавтам самостоятельно покинуть спускаемую капсулу корабля «Орёл» при посадке на воду. На эксплуатирующихся пилотируемых кораблях серии «Союз» подобные устройства не применяется из-за небольшой высоты корабля. Однако экипажу «Орла» оно может понадобиться при выходе из верхнего люка капсулы.

В испытаниях спускового устройства приняли участие восемь инженеров-испытателей, включая двух опытных космонавтов Александра Калери и Юрия Усачева. Следующим шагом станет проведение расширенных испытаний и разработка пошаговой инструкции по его использованию.

Космический корабль «Орёл» разрабатывается для замены использующихся пилотируемых кораблей серии «Союз» и грузовых кораблей серии «Прогресс». Планируется, что корабли этой серии смогут использоваться не только для полётов к Международной космической станции, но и для лунных экспедиций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что первый испытательный пуск корабля «Орёл» состоится в конце 2023 года.