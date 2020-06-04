Лондон, , 11:15 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley проводит дорожные испытания закамуфлированной рестайлинговой модели Bentayga. Об этом сообщает агентство Carscoops.

Отмечается, что текущее обновление модели будет промежуточным, поэтому значительных изменений можно не ждать. Тем не менее, предполагается, что фары новинки станут меньше, а решётка радиатора будет более крупной. На корме авто снизу имеются два патрубка системы выхлопа и крупные задние фонари.

Внутри модели появились большой сенсорный дисплей и цифровая «приборка». Моторную гамму доработанное авто скорее всего возьмёт у актуальной модели, но, вполне возможно, что двигатель W12 будет модернизирован.

Официальная премьера новинки может пройти до конца текущего года.

Напомним, автокомпания Bentley планирует создать 12 точных копий Bentley Blower — гоночной машины, выпущенной в прошлом веке.

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