Москва, , 15:01 — REGNUM На российском авторынке появился Bentley Continental GT V8 третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Роскошный Bentley Continental GT V8 третьего поколения идет с колесными дисками на 20 дюймов с 10 спицами из легкого сплава. Кроме того, есть вариант с 22-дюймовыми дисками.

Новинка получила сдвоенные патрубки выхлопной системы, а также шильдики V8 на передних крыльях.

Внутри все создано специально для комфорта автовладельцев и их пассажиров. Так, салон получил отделку из натуральных материалов, к которым относятся кожа, шпон и редкие сорта древесины. Сиденья можно отрегулировать с помощью 12 позиций.

Под капотом Continental GT V8 установлена турбированная «восьмерка» на 4 л мощностью 550 л. с. и 770 Нм крутящего момента. До сотни новинка разгоняется за 4 с, а максимальная скорость авто составляет 318 км/ч.

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