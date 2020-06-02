Москва, , 15:02 — REGNUM Тюнинг-ателье Ronin Design представило новый лаконичный обвес для BMW M760Li. Об этом сообщается на сайте компании.

Обвес для M760Li состоит из пяти деталей. Среди этих элементов: боковые юбки, диффузор, два задних спойлера и передний сплиттер. Стоит также отметить, что аэродинамический обвес для BMW M760Li xDrive от Ronin Design получился не очень броским, но стильным.

Авто окрашено в чёрный матовый цвет, который хорошо сочетается с алюминиевыми дисками с золотым напылением. Кроме того, тюнеры «обули» новинку в шины Michelin Pilot Sport 4S.

В движение полноприводную модель приводит стандартный мотор V12 производительностью 585 «лошадей» объёмом 6,6 л.

Ранее стало известно, что немецкий автопроизводитель BMW из-за жестких экологических требований к машинам в Европе в скором времени перестанет продавать там модели M2.

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