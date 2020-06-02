Берлин, , 08:31 — REGNUM Из-за пандемии нового коронавируса компания BMW может сократить 5000 работников. Об этом сообщает агентство Automotive News Europe.

Пандемия коронавируса коснулась абсолютно всех автопроизводителей. Многие из них для того, чтобы выжить в нынешних условиях и снизить расходы, прибегли к сокращению своего персонала. Не стала исключением и компания BMW.

В комплекс антикризисных мер, направленных на снижение расходов компании, входят: уменьшение рабочего времени, отправка работников в неоплачиваемые отпуска, а также досрочная отправка сотрудников на пенсию.

Ранее глава подразделения BMW M Маркус Флаш заявил, что компания BMW готовится в июне текущего года представить рестайлинговый седан M5.

Читайте также: BMW отзывает более 70 автомобилей в России для замены подушек безопасности