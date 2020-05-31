Москва, , 12:56 — REGNUM Поднявшаяся вокруг запуска американского корабля Crew Dragon истерика является не очень понятной, заявил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко 31 мая в социальной сети Twitter.

30 мая в США состоялся запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым кораблём Crew Dragon. Американские пилотируемые корабли не запускались в 2011 года, поэтому при запуске присутствовал президент США Дональд Трамп.

После запуска Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что США больше не придётся просить другие страны о доставке астронавтов на орбиту. Трамп сделал ряд заявлений и о предстоящих американских космических проектах.

«Ты не можешь быть номером один на Земле, если ты — номер два в космосе. И мы нигде не будем номером два. США вернули себе престиж мирового лидера в космосе. Первой женщиной на Луне будет американка, и первой страной на Марсе будет США», — привёл Устименко слова Трампа.

При этом он подчеркнул, что ему не очень понятна «истерика, поднявшаяся после удачного запуска корабля Crew Dragon».

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!», — подытожил глава пресс-службы Роскосмоса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалёв поприветствовал американских коллег в связи с удачным запуском корабля Crew Dragon.

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