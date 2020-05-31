Москва, , 04:09 — REGNUM Новым этапом в развитии пилотируемой космической программе назвал запуск корабля Crew Dragon исполнительный директор «Роскосмоса» Герой РФ Сергей Крикалёв. Об этом, высокопоставленный сотрудник госкорпорации, заявил в видеообращении, размещённом на официальной странице в Twitter.

«Сейчас важный и ответственный этап, когда люди полетели на новом корабле, и это открывает новый этап в пилотируемой программе», — говорится в обращении Крикалёва.

По его словам, ранее такой космический корабль как Crew Dragon летал только беспилотным образом.

Также он отметил, что успех миссии корабля Crew Dragon даст новые возможности, которые пойдут на пользу всей программе космических полетов.

Как сообщало 31 мая ИА REGNUM, американский лидер Дональд Трамп назвал запуск ракеты Falcon 9 с Crew Dragon «триумфальным возвращением к звёздам».

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