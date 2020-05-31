Москва, , 12:30 — REGNUM Российская госкорпорации Роскосмос намерена в 2020 году испытать две новые ракеты. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

«Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу. Будет интересно», — написал Устименко в своем Twitter.

Как сообщалоИА REGNUM, специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш планируют, что первая пилотируемая экспедиция в рамках российской программы по освоению Луны состоится в 2031 году.

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