Москва, , 17:10 — REGNUM В новую государственную программу «Космическая деятельность России» в 2020 году могут быть включены проекты исследования поверхности Луны, заявил 20 декабря генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В частности, это могут быть проекты тяжёлых луноходов, способных производить бурение лунной поверхности, отбор ископаемых и обеспечивать их отправку на Землю.

Ранее в Роскосмосе заявляли о работах над проектами отправки на Луну двух посадочных и одной орбитальной станций «Луна-25» и «Луна-26», включёнными в Федеральную космическую программу РФ до 2025 года.

«Луна-25» и «Луна-26» уже в железе, то есть работы по ним уже развернуты, контракты подписаны», — сказал Дмитрий Рогозин.

Кроме того, существуют проекты тяжелой посадочной станции «Луна-28» для взятия проб грунта и их доставки на Землю, а также станции «Луна-29» для доставки на естественный спутник Земли тяжёлого лунохода, пока не включенные ни в одну из госпрограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, существуют проекты запуска станций «Луна-25» и «Луна-26» в 2021, 2023 и 2024 годах.

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