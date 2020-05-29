Берлин, , 15:22 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил рестайлинговую версию E-Class Cabrio. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Главные изменения коснулись передней части модели. У авто появилась новая головная светодиодная оптика и иная решётка радиатора. От предшествующей модели остались задние фонари.

Что же касается салона, то здесь кроме другой обивки и нового руля, машина имеет фирменную систему мультимедиа MBUX с сенсорным экраном размером 12,3 дюйм, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, автопроизводители оснастили новинку 12,3-дюймовой цифровой «приборкой».

Под капотом E-Class Cabrio работает трёхлитровый шестицилиндровый мотор EQ Boost производительностью 362 л. с. (500 Нм). Вместе с силовым агрегатом сочетается 9-скоростной «автомат».

Ранее немецкая компания Mercedes создала для путешественников новый недорогой автодом с мини-кухней Caravan Outfitter Backroad.

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