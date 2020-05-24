Токио, , 10:28 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Wald International доработало Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения, сделав его экстерьер более современным. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Теперь доработанное авто имеет сходство с современными машинами модельного ряда Mercedes-Benz серии AMG G63. Тюнеры назвали свой проект «Black Bison» («Чёрный зубр»).

Внешне машина стала выглядеть более брутально. Автомобиль стал шире и обзавёлся радиаторной решёткой Panamericana, а также иным передним бампером с большими воздухозаборниками. В бампер встроены светодиодные дневные ходовые огни.

Что же касается заднего бампера, то его оснастили более «злым» диффузором. Кроме того, японские тюнеры установили на крыше «Гелика» светодиодную панель от Wald и спойлер.

За доплату вседорожник можно оснастить вентилируемым капотом.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz планирует выпустить для автомобильного рынка КНР обновленные седаны CLS, базовая комплектация которых будет иметь 1,5-литровый движок.

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