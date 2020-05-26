Токио, , 15:27 — REGNUM Компании Lexus (принадлежит корпорации Toyota Motor) стоит чаще выпускать обновлённые модели, заявил глава американского офиса корпорации Toyota Тед Огава в интервью агентству Automotive News.

По его словам, этого хотят и клиенты компании, и дилеры премиального бренда.

Несмотря на то, что сейчас японский автопроизводитель работает над несколькими моделями (рестайлинговые LS, IS и субкомпактный кросс) люксовой марке стоит чаще привлекать покупателей новыми автомобилями, считает Огава.

«У немецких конкурентов намного больше моделей, при этом их жизненный цикл существенно короче, ценовая политика агрессивнее, а моторная гамма гораздо шире», — подчеркнул руководитель Toyota в США.

Ранее компания Lexus Division (подразделение компании Toyota) выпустила упрощенную вариацию гибридной модели NX, общая производительность базовой комплектации которой составляет 197 «лошадей».

Читайте также: Обнародованы подробности о рестайлинговом Lexus IS