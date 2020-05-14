Токио, , 10:22 — REGNUM Обновлённая модель Lexus IS сохранит свою нынешнюю платформу, но получит модернизированные шасси и новые настройки подвески. Об этом сообщается на портале MotorTrend.

Внешний вид новинки будет выделяться новой радиаторной решёткой с эффектом затемнения и новой конструкцией передних фонарей. Внутри автомобиля можно отметить модернизированную переднюю панель и более современный мультимедийный комплекс.

Что же касается моторной линейки, то её состав в компании пока не сообщают. Однако ожидается, что она будет такой же, как и у базовой версии.

Напомним, у актуальной версии Lexus IS имеются три силовых агрегата — двухлитровый турбированный двигатель производительностью 241 л. с., а также 3,5-литровый мотор V6 мощностью 260 и 311 «лошадей» соответственно. Все агрегаты сочетаются с 8-скоростным «автоматом».

Читайте также: Lexus «заморозит» цены на авто в РФ до начала лета