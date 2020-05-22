Москва, , 14:01 — REGNUM Аналитики отметили подорожание почти всех моделей немецкой марки Mercedes-Benz, которые представлены на российском рынке. Об этом 22 мая сообщило агентство «Цена Авто».

Стоит отметить, что изменения не коснулись следующих автомобилей: минивэна V-Class и пикапа X-Class. Стоимость остальных машин увеличилась в зависимости от комплектаций на 50−420 тыс. рублей или на 1,9−3,3% относительно прежней стоимости.

Автомобили А-класса подорожал на 50−110 тыс. рублей, B-класса — на 60 тыс. рублей. Самое большое увеличение стоимости зафиксировано у AMG GT (на 200 — 400 тыс. рублей), CLS-Class (на 150 — 350 тыс. рублей), G-Class (на 240 — 420 тыс. рублей), S-Class (на 240 — 340 тыс. рублей) и Mercedes-Maybach S-Class (на 300 — 350 тыс. рублей).

Напомним, 27 мая немецкая марка представит кабриолет и купе Mercedes-Benz E-Class. Также в скором времени будет представлена двухдверная версия Mercedes-Benz AMG E 53.

Читайте также: Mercedes-Benz выпустит бюджетные CLS с 1,5-литровым мотором