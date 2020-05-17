Пекин, , 13:56 — REGNUM Министерство коммерции Китая решительно выступило против американских санкций в отношении компании Huawei и пообещало принять меры для защиты китайских организаций. 17 мая об этом сообщает CGTN.

15 мая министерство торговли США ввело новые правила в отношении китайской компании Huawei и её дочерних подразделений. В соответствии с этими правилами, производители микросхем во всём мире, использующие американское оборудование, должны получать лицензию от правительства США перед поставкой своей продукции Huawei.

В министерстве коммерции КНР призвали правительство США прекратить неправомерные действия и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества. В заявлении отмечается, что забота о национальной безопасности используется правительством США в качестве предлога для злоупотребления экспортным контролем и подавления иностранных компаний.

«Китай примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских предприятий», — подчеркнули в министерстве торговли КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерство иностранных дел КНР также призвали правительство США прекратить «необоснованное преследование» Huawei.

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