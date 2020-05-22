Мехико, , 13:43 — REGNUM Американская компания Ford начала в Мексике выпуск возрожденного внедорожника Ford Bronco в исполнении Sport. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

По информации журналистов издания, сборка вседорожника стартовала на предприятии в мексиканском городе Эрмосильо-Сонора. Сообщается, что производство Bronco Sport будет происходить на предприятии в Мексике до 20 июля 2020 года. Однако после недельного перерыва сборка возобновится 28 сентября текущего года.

Отмечается, что Bronco Sport будет создан на базе актуального кроссовера Escape (Kuga).

В гамме агрегатов новинки будут: турбированный трехцилиндровый движок производительностью 180 «лошадей» (240 Нм) рабочим объёмом 1,5 литра и двухлитровый турбированный четырехцилиндровый мотор производительностью 250 л. с. (373 Нм). Оба агрегата будут сочетаться с 8-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ожидается, что премьера нового внедорожника может пройти в июне 2020 года.

Ранее стало известно, что дилеры автокомпании Ford Sollers продали через систему централизованного заказа SVO 20-тысячный спецавтомобиль на базе Ford Transit.

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