Вашингтон, , 13:46 — REGNUM Американский автопроизводитель Ford вновь запатентовал в Соединённых Штатах торговую марку Excursion. Об этом сообщается на официальном портале патентного бюро США.

Стоит отметить, что выпуск вседорожников Ford Excursion был прекращён 15 лет назад. Однако сейчас американская компания неожиданно вспомнила о данном наименовании. Вероятно это связано с тем, что большие вседорожники и кроссоверы, имеющие три ряда сидений, становятся популярными.

Запатентованный товарный знак можно будет использовать для названия модели вседорожников, пикапов и электромобилей.

Ожидается, что в линейке моторов авто будут: бензиновый движок V8 рабочим объёмом 5,4 литра и агрегат V10 на 6,8 литра, а также несколько дизельных моторов V8 на 6,0 и 7,3 литра.

Напомним, по прогнозам компании Ford, во втором квартале текущего года операционные убытки американского бренда превысят 5 млрд долларов. Это связано с мировым экономическим кризисом из-за пандемии нового коронавируса.

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