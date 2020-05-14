Хьюстон, США, , 02:09 — REGNUM Экипаж американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена начал 13 мая карантин перед полётом к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на сайте NASA.

«Для готовящихся к запуску экипажей «стабилизация лётного состояния» является обычной частью последних недель перед стартом для всех полётов на космическую станцию», — говорится в сообщении.

Правила карантина дают возможность экипажу работать вместе в условиях, когда контакты с ним ограничены. До отправки на космодром астронавты могут находиться в карантине у себя дома или в Центре пилотируемых полётов имени Джонсона в Хьюстоне. По прибытии 20 мая на космодром астронавты продолжат карантин.

Старт ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon на борту намечен на 27 мая в 16:32 по времени Восточного побережья США (23:32 мск) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Стыковка с МКС должна состоятся 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, американское аэрокосмическое агентство NASA и частная компания SpaceX завершают подготовку к первому пилотируемому запуску корабля Crew Dragon и через несколько дней экипаж американского корабля Crew Dragon уйдёт на карантин перед полётом к Международной космической станции.

Первый испытательный полёт американского корабля Crew Dragon в пилотируемом режиме назначен на 27 мая. Планируется, что корабль доставит на МКС астронавтов NASA Роберта Бенкена и Дугласа Херли.

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