Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Запуск китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» представлял реальную опасность в случае падения элементов первой ступени в районе населённых пунктов, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн на заседании консультативного совета. Об этом сообщает SpaceNews.

5 мая с китайского космодрома «Вэньчан» успешно стартовала тяжёлая ракета-носитель «Чанчжэн-5В». Это был первый запуск ракеты в этой модификации, в качестве полезной нагрузки использовался прототип пилотируемого космического корабля.

В течение нескольких дней первая ступень ракеты-носителя оставалась на околоземной орбите, а 11 мая совершила повторный вход в атмосферу. Пролетающую ступень видели жители нескольких городов, после чего появились сообщения о падении её остатков в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар. Глава NASA заявил, что эта операция была неконтролируемой и «потенциально опасной».

«Это выглядело как успешный запуск, пока мы не получили информацию о возвращении первой ступени ракеты, действительно опасном возвращении. При возвращении она пролетела над несколькими крупными населёнными пунктами, что могло стать чрезвычайно опасным. Нам повезло, что, кажется, никто не пострадал», — заявил Брайденстайн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 мая специалист Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что падение первой ступени китайской ракеты-носителя на территории города могло бы привести к разрушению здания.