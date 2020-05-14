Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Перед сгоранием в плотных слоях атмосферы первая ступень китайской ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5-би») неконтролируемо пролетела над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. Об этом 14 мая сообщает телекомпания NBC со ссылкой на ученых.

«Во время последнего оборота вокруг Земли ступень ракеты пролетела прямо над Лос-Анджелесом и Нью-Йорком», — заявил специалист Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл.

Также отмечается, что часть китайской ракеты массой в 20 тонн перед вхождением в плотные слои земной атмосферы в течение нескольких дней располагался на «нестабильной низкой орбите», что делало крайне проблематичным расчет его траектории падения.

При этом Макдауэлл уточнил, что в случае, если бы фрагмент первой ступени ракеты начал падать на Землю на 15−20 минут раньше, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы обломки могли бы попасть на города США со скоростью 160 км/ч.

«Это не стерло бы Нью-Йорк с лица Земли», — подчеркнул ученый, однако добавил, что это могло «разрушить этаж того или иного здания».

Помимо этого, сообщается, что американские ученые установили, что обломки китайской ракеты упал на территории Кот-д'Ивуара и в результате этого никто не пострадал.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экипаж американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в составе астронавтов Дугласа Херли и Роберта Бенкена начал 13 мая карантин перед полётом к Международной космической станции (МКС).