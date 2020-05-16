Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Американская компания Facebook приобрела сервис создания и обработки GIF-изображений Giphy для последующей интеграции с Instagram. Об этом сообщается в блоге Facebook.

В Facebook отмечают, что Giphy станет частью принадлежащей компании социальной сети Instagram, а также может быть интегрирован с другими сервисами Facebook. Стоимость сделки не раскрывается.

Интернет-сервис Giphy используется для создания, поиска и обмена GIF-изображениями. Этот сервис интегрирован со многими социальными платформами, включая Twitter, Snapchat и TikTok. В Facebook отметили, что ещё до этой сделки более половины трафика Giphy приходилось на Insagram и другие приложения компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в социальной сети Instagram был введён ряд новых функций для управления комментариями. В частности, пользователи получили возможность одновременного удаления нескольких комментариев и закрепления понравившегося комментария к своей публикации.