Вашингтон, , 20:59 — REGNUM Введение ряда новых функций для работы с комментариями в социальной сети Instagram анонсировала 11 мая в своём пресс-релизе компания Facebook, владелец соцсети.

При введении новой функции пользователи смогут удалить сразу несколько комментариев и заблокировать сразу нескольких пользователей. Кроме того, пользователь сам сможет выбрать тех, кто сможет отмечать его в публикациях, либо упоминать в комментариях.

Пользователь сможет отметить сразу до 25 комментариев и удалить их в одно нажатие, а также заблокировать авторов комментариев.

Кроме того, пользователь сможет закрепить понравившийся комментарий так, что тот будет отражаться первым.

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