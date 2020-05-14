Нюрбург, Германия, , 10:03 — REGNUM Британская компания Mini на немецкой трассе Нюрбургринг проводит скоростные тесты обновлённой версии модели кроссовера Countryman. Об этом сообщает издание Motor1.

По размещённым на сайте издания снимкам авто, несмотря на камуфляж, можно заметить некоторые отличия новинки от актуальной версии.

В целом обновлённая модель сохранила силуэт и большинство элементов от предыдущей версии. От базового авто новинка отличается новой конструкцией передних фонарей и модернизированной радиаторной решёткой. На корме фонари выполнены в стиле актуальных моделей бренда.

В салоне новый у Countryman появится виртуальная «приборка» и новейший мультимедийный комплекс. Кроме того, рычаг коробки передач станет более компактным.

В линейке агрегатов будут числиться новый двухлитровый турбированный мотор максимальной мощностью 192 л. с. (280 Нм) и 1,5-литровый движок производительностью 136 «лошадей». Кроме того, покупателям обновлённой модели будет доступна версия с 190-сильным четырехцилиндровым агрегатом.

Официальная премьера рестайлинговой модели Mini Countryman запланирована уже в этом году, а ее продажи намечены на 2021 год.

Напомним, в начале мая текущего года на авторынке РФ на 1,6 — 4,8% подорожала почти вся линейка автомобилей премиального бренда Mini.

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