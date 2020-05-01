Москва, , 15:21 — REGNUM У дилеров Mini в России появилась в продаже спецсерия хэтчбеков Cooper и Cooper S. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

С заводского конвейера всего сошло 60 таких моделей. Серия получила название Moscow Red.

От обычной версии авто отличается большим количеством хромированных элементов. Кузов имеет красный цвет, которого ранее не было в классической линейке. Капот пересекают две чёрные полосы, а боковые зеркала и крыша машины окрашены в чёрный цвет. Салон автомобиля украшен панорамой Москвы.

Машина оснащена круиз-контролем, видеокамерой заднего обзора и системой «Комфортный доступ».

Ограниченная версия модели Mini Cooper оснащена 136-сильным 1,5-литровым движком, который сочетается с 7-скоростным «роботом». Спортивная модификация имеет более производительный двухлитровый агрегат мощностью 192 л. с.

Стоимость самой дешёвой комплектации Mini Cooper Moscow Red составляет 1 990 000 рублей. Реализация данных авто будет происходить в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что компания Mini получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в РФ на свою самую производительную версию — John Cooper Works GP.

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