Лондон, , 13:08 — REGNUM На околоземной орбите находится около 30 тысяч неиспользуемых космических аппаратов и их обломков, свидетельствует отчёт компании RS Components.

Космическим мусором называют все неиспользуемые объекты искусственного происхождения в космосе, а также обломки, образовавшиеся при разрушении космических аппаратов. По оценкам RS Components, на околоземной орбите находится 29 874 элемента космического мусора.

Отмечается, что 14 403 объекта приходится на советские и российские неиспользуемые космические аппараты и их обломки. 8 734 объекта — на американские аппараты. На долю Китая, Франции и Индии приходится 4 688, 994 и 517 элементов космического мусора соответственно. На долю остальных стран — 538 объектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Европейское космическое агентство подписало контракт со швейцарской компанией ClearSpace на разработку экспериментального аппарата для вывода с околоземной орбиты элементов космического мусора. Планируется, что первый такой аппарат будет готов к 2025 году.

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