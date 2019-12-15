Париж, , 15:36 — REGNUM Европейское космическое агентство (ЕКА) запустит экспериментальный аппарат для вывода с околоземной орбиты космического мусора. Об этом сообщает пресс-служба ЕКА.

Основным подрядчиком ЕКА в рамках этого проекта станет швейцарский стартап ClearSpace. Эта компания разработает космический аппарат, который будет захватывать обломки разрушенных спутников и выводить их с околоземной орбиты.

Планируется, что разработка и испытания аппарата будут завершены в 2025 году, после чего будет проведён экспериментальный запуск. Первый запуск будет нацелен на вывод с орбиты обломка космического аппарата ЕКА, запущенного в 2013 году. Если этот запуск пройдёт удачно, то во время последующих миссий с орбиты будут сводиться более крупные объекты, а также будет проработана возможность одновременного вывода нескольких обломков.

«Это подходящее время для такой миссии. Проблема космического мусора актуальна как никогда. На сегодняшний день на околоземной орбите находится около 2000 действующих и более 3000 неисправных спутников», — рассказал основатель ClearSpace Люк Пиге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года учёные Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана представили комплекс для сведения неуправляемых объектов с околоземной орбиты.

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