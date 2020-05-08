Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Немецкая компания Audi обновила практически все модели, продающиеся в Соединённых Штатах. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.ru.

Компания Audi в США практически для всех новых моделей пересмотрела оборудование и расширила список предлагаемых опций, а также вывела на авторынок страны новую вариацию модели А5.

Теперь автомобили А4 и А5 с турбированным мотором 2.0 TFSI стали на 13 «лошадей» мощнее. Сейчас у модели A4 40 TFSI максимальная мощность равна 204 л. с., а у A4 45 TFSI — 265 л. с. Кроме того, у модели A4 45 TFSI появилась классическая полноприводная система, интерфейс Apple CarPlay и система контроля полосы движения.

Флагманские версии Audi A6/A7 обзавелись новыми 19/20/21-дюймовыми колёсами, а стандартное оборудование пополнилось адаптивным круиз-контролем, подвеской с электронной регулировкой амортизаторов и стальными пружинами.

Также не обошлись без обновлений топовые модели А8. С 2020 года эти авто оснащены электрорегулировкой сидений в 22 направлениях, а вариация A8 60 TFSI получила спортивный обвес, светодиодные матричные фонари и кожаный салон.

Кроме того, под обновление попали: кросс Audi Q3 в исполнении 45 TFSI, Audi Q7 и семейство Audi TT.

Ранее немецкое тюнинг-ателье ABT Sportsline представило комплект модернизаций для среднеразмерного кроссовера Audi Q5. Тюнеры взяли и без того производительную гибридную модификацию TFSIe с гибридным агрегатом в 362 л. с. (500 Нм) и дофорсировали его до 420 «лошадей» (550 Нм).

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