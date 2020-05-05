Москва, , 09:43 — REGNUM Дилеры немецкого автопроизводителя Audi в РФ по итогам первых трёх месяцев 2020 года реализовали 3941 автомобиль, что на 17% выше уровня продаж прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На первом месте по популярности в модельной линейке бренда Audi стоит кроссовер Q5. Его продажи в отчетный период составили 832 единицы, что на 10% меньше, чем годом ранее.

На втором месте в этом модельном рейтинге разместился внедорожник Q7. На нём остановили свой выбор 816 российских автолюбителей — на 14% больше, чем в 2019 году.

На третьем месте — полноразмерный купе-кроссовер Audi Q8 с показателем 593 автомобиля. Здесь мы наблюдаем рост продаж по сравнению с прошлым годом на 42%.

Ранее на российском авторынке стартовали продажи обновлённого рестайлингового кроссовера Q7, дофорсированного флагманского седана S8 и спортивной модификации кроссовера SQ7.

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