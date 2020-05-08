Москва, , 09:03 — REGNUM Первые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 поступят в Вооружённые силы России в 2021 году, заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Завершение государственных испытаний и передача системы Вооружённым силам запланирована в 2021 году», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в 2021 году также ожидается заключение государственного контракта на закупку ЗРК С-500 с поставкой в 2025 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в открытой печати появляется всё больше информации о боевых возможностях новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей».

Генеральный конструктор концерна ПВО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, в частности, сообщил, что С-500 сможет перехватывать цели в верхних слоях атмосферы, а также и за её пределами.

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