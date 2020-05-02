Вашингтон, , 15:52 — REGNUM Американская компания Bollinger Motors планирует начать выпуск электрических пикапов семейства Bollinger B2CC (Chassis Cab) в 2020 году. Об этом сообщает издание «Авторевю».

На данный момент ведётся подготовка производства Bollinger B2CC — разновидности пикапа с «открытым» шасси вместо привычного грузового отсека. На него можно будет установить: бортовую платформу, фургон, жилой модуль, подъемник и много чего еще. Отмечается, что максимальная грузоподъемность электрокара составляет 2267 кг.

Имеются модификации с двухдверной или четырехдверной кабиной. Кроме того, на выбор покупателя будут предложены модели с разными размерами колесной базы.

Линейка агрегатов новинки будет состоять из двух электрических движков (по одному на каждой оси). При этом у каждого мотора будет двухступенчатый редуктор.

Мощность коммерческого электрокара не сообщается, но ожидается, что она будет меньше, чем у внедорожника и пикапа — Bollinger B1 и Bollinger B2 (623 л. с.).

На авторынке Bollinger B2CC появится к концу 2021 года. Его стоимость пока не сообщается.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса американская компания General Motors перенесла премьеру нового электрического пикапа GMC Hummer EV, который должен был быть представлен 20 мая, на неопределённый срок.

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