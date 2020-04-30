Токио, , 11:55 — REGNUM Японский автопроизводитель Yamaha запатентовал дизайн спортивного электромобиля. Патент опубликован на сайте Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза.

На патентных фотографиях видно, что зарегистрирован именно электрокар — у автомобиля нет выхлопных патрубков. А вот «жабры» для забора воздуха, расположенные в крыше и по бокам за дверями машины, больше похожи на детали дизайн для купе с мотором внутреннего сгорания. Но скорее всего это лишь дизайнерское решение, а не функционирующие элементы авто.

Стоит отметить, что над созданием машины работал известный британский инженер и дизайнер болидов Гордон Мюррей.

Ранее представленный прототип электрокара весил 750 кг и был оснащён однолитровым трехцилиндровым мотором максимальной производительностью 80 л. с.

Напомним, в октябре 2019 года представитель бренда Yamaha Наото Хори на Токийском автомобильном салоне заявил, что японская компания отказалась от планов производить автомобили.

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