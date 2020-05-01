Вашингтон, 1 мая 2020, 15:49 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции не замедлит выход новой приставки Xbox Series X, заявил вице-президент Microsoft Фил Спенсер. Об этом сообщает CNBC.
Представитель Microsoft рассказал, что новая приставка серии Xbox будет выпущена в конце 2020 года, как и планировалось ранее. Он подчеркнул, что для Microsoft главным приоритетом является безопасность сотрудников, поэтому они не стали бы торопить выход продуктов, которые ещё не готовы. При этом в Microsoft считают, что вспышка коронавирусной инфекции может повлиять на разработчиков видеоигр.
«Я думаю, что более неопределённой является индустрия производства видеоигр. Создание видеоигр — это крупномасштабный процесс, требующий скопления сотен людей…», — отметил Спенсер.
Издатели уже начали откладывать некоторые анонсированные ранее видеоигры. Например, в начале апреля компания Sony перенесла выпуск игры «The Last of Us 2».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Microsoft заявили, что новая консоль Xbox Series X выйдет в новогодние праздники 2020 года без указания конкретной даты.
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