Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции не замедлит выход новой приставки Xbox Series X, заявил вице-президент Microsoft Фил Спенсер. Об этом сообщает CNBC.

Представитель Microsoft рассказал, что новая приставка серии Xbox будет выпущена в конце 2020 года, как и планировалось ранее. Он подчеркнул, что для Microsoft главным приоритетом является безопасность сотрудников, поэтому они не стали бы торопить выход продуктов, которые ещё не готовы. При этом в Microsoft считают, что вспышка коронавирусной инфекции может повлиять на разработчиков видеоигр.

«Я думаю, что более неопределённой является индустрия производства видеоигр. Создание видеоигр — это крупномасштабный процесс, требующий скопления сотен людей…», — отметил Спенсер.

Издатели уже начали откладывать некоторые анонсированные ранее видеоигры. Например, в начале апреля компания Sony перенесла выпуск игры «The Last of Us 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Microsoft заявили, что новая консоль Xbox Series X выйдет в новогодние праздники 2020 года без указания конкретной даты.

