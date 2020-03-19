Вашингтон, , 06:09 — REGNUM После того, как ряд региональных сайтов Microsoft назвал точную дату выхода в продажу новой консоли Xbox Series X, компания опубликовала уточнение по поводу этой информации. Об этом 18 марта сообщил портал Screen Rant.

Несколько сайтов Microsoft опубликовали изображение, на котором была размещена надпись «Coming Thanksgiving 2020», что означало, что консоль должна будет поступить в продажу за пределами США 26 ноября 2020 года. После этого Microsoft написала на своей странице в Twitter, что эти публикации содержали ошибку и продажи стартуют «в праздники» и точной даты компания пока не называет.

https://twitter.com/majornelson/status/1240360263791960064

Ранее аналитики заявили, что Sony и Xbox могут не выпустить свои консоли нового поколения в 2020 году из-за проблем с производством, возникших из-за коронавируса. Они отметили, что эпидемия повлияла на цепочки поставок.

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