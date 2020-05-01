Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Минимальная цена нового смартфона линейки iPhone 12 от американской компании Apple составит $649, сообщил отраслевой эксперт Джон Проссер на своей странице в социальной сети Twitter.

Эксперт со ссылкой на источники в отрасли заявил, что линейка iPhone 12 будет состоять из четырёх моделей смартфонов. Ожидается, что цена модели с 5,4-дюймовым экраном составит $649. iPhone 12 с 6,1-дюймовым экраном будет стоить $749, iPhone 12 Pro с таким же экраном — $999. Также в эту линейку войдёт 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max, цена которого составит $1099.

Все модели линейки iPhone 12 будут оснащены чипами Apple A14 Bionic. Они также получат дисплеи на органических светодиодах (OLED) и поддержку мобильной связи пятого поколения 5G.

Проссер отметил, что эти данные были получены от тех же источников, которые сообщили точную дату старта продаж модели iPhone SE. Ранее эксперт назвал точные характеристики этой модели и дату её выхода.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 апреля компания Apple представила новую модель смартфона iPhone SE. Смартфон стал продолжением бюджетной серии, предыдущая модель с таким же названием была выпущена в 2016 году.