Купертино, США, , 18:54 — REGNUM Американская компания Apple представила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE. Информация о продукте появилась 15 апреля на официальном сайте производителя.

Согласно описанию, новая модель имеет 4,7-дюймовый дисплей Retina HD и оснащена кнопкой с сенсором Touch ID второго поколения. Смартфон оборудован процессором A13, аналогичным установленному на флагманский iPhone 11.

Устройство также имеет фронтальную камеру разрешением 7 мегапикселей и заднюю широкоугольную камеру на 12 мегапикселей.

Смартфон будет оснащён 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти и будет доступен в чёрном, белом и красном цветах.

Стоимость гаджета начинается от 39 990 рублей, в продажу в России он поступит с 24 апреля.