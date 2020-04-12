Берлин, , 10:42 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche установит в модель Porsche 718 Cayman GT4 RS агрегат производительностью порядка 500 «лошадей». Об этом сообщает портал Car and Driver.

Спортивная модель получит четырёхлитровый шестицилиндровый атмосферный мотор, такой же, как и у модификации 718 Cayman GT4, мощность мотора которого равна 414 л. с. При этом для модели GT4 RS немецкая компания повысила производительность движка до 500 «лошадей».

Стоит отметить, что новая модель станет легче, получит доработанные тормоза и модернизированные компоненты подвески. Информацию о трансмиссии автопроизводитель пока не раскрывает.

Напомним, в 2020 году у Cayman GT4 должна появиться роботизированная трансмиссия PDK.

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