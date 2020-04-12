Москва, , 08:57 — REGNUM Спорткары Porsche 911 стали на российском авторынке дороже на 364−429 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Подорожание коснулось автомобилей в кузовах «купе» и «кабриолет». Стоит отметить, что при мониторинге не учитывались спецпредложения и акции от автосалонов. Цена на Porsche 911 Carrera, который идет с мотором на 3 литра мощностью 385 «лошадей», в России начинается от 7,59 млн рублей.

Более производительная версия Carrera S, которая идет с мотором мощностью 450 л. с., стоит 8,49 млн рублей. Причем модификация с полным приводом обойдется в 9 млн рублей.

Версии Porsche 911 GT3 RS и Turbo S не подорожали. Их цена соответственно составляет 13,33 и 15,45 млн рублей.

Напомним, тюнеры из немецкого ателье DP Motorsport сделали из Porsche 911, который был произведен в 80-х годах прошлого столетия, более раннюю модель Carrera RS.

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