Гомель, Белоруссия, , 10:58 — REGNUM В Белорусского государственном университете транспорта с помощью 3D-принтера начали печатать «тройники» для ротаметров, с помощью которых можно подключать сразу двух пациентов к аппарату кислородного снабжения. Об этом сообщают 10 апреля «Гомельские Ведомости».

По словам заведующего кафедрой «Графика» Вячеслава Лэдни, конструкция данных тройников была определена вместе с врачами, были «уточнены модели и буквально вчера мы приступили к их печати». Также, по его словам, первая партия изготовленных переходников была передана Гомельской областной клинической детской больнице для испытания и дальнейшей корректировке изделия.

После испытания изделия, сотрудники ВУЗа готовы начать их печать в необходимом количестве для других лечебных учреждений города Гомеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве здравоохранения Белоруссии ввели норму для реализации лекарственных препаратов и медицинских изделий, спрос на которые возрос за последнее время в связи с пандемией COVID-19.