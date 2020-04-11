Сингапур, , 07:48 — REGNUM Министерство образования Сингапура временно приостановило использование сервиса для видеосвязи Zoom из-за двух инцидентов в сфере кибербезопасности, заявил представитель технологического отдела ведомства Аарон Ло. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Из-за пандемии коронавируса после завершения весенних каникул школы Сингапура были переведены на дистанционное обучение. В качестве основной платформы для проведения уроков в формате видеоконференций был выбран сервис Zoom.

В апреле при проведении уроков в таком формате возникло два инцидента в сфере кибербезопасности. Channel NewsAsia со ссылкой на родителей одной из учениц отмечает, что при одном из инцидентов во время трансляции начали передаваться непристойные фотографии.

Директор подразделения Департамента образовательных технологий в Министерстве образования Сингапура Аарон Ло заявил, что ведомство занимается расследованием этих инцидентов.

«В качестве меры предосторожности наши учителя приостановят использование Zoom до тех пор, пока эти проблемы безопасности не будут устранены», — добавил Ло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле специалист по кибербезопасности Патрик Джексон обнаружил в открытом доступе более 15 тысяч записей частных видеозвонков, сделанных с помощью сервиса Zoom.

Читайте ранее в этом сюжете: В сеть утекли несколько тысяч видеозаписей разговоров в Zoom