Вашингтон, , 16:11 — REGNUM Тысячи записей видеозаписей звонков с помощью сервиса Zoom утекли в открытый доступ, сообщает The Washington Post.

Утекшие записи частных видеозаписей звонков обнаружил технический директор компании Disconnect Патрик Джексон. Ему удалось найти в открытом доступе более 15 тысяч записей частных звонков.

Специалисты предполагают, что большая часть из этих записей была сохранена с помощью программного обеспечения Zoom в облачном хранилище без пароля. По умолчанию сервис Zoom не сохраняет записи звонков, однако пользователи могут сами активировать эту функцию.

Издание отмечает, что вспышка коронавируса и сопутствующие карантинные мероприятия привели к резкому росту популярности сервисов видеосвязи. В декабре 2019 года среднее количество пользователей сервиса Zoom составляло 10 млн в день, а в марте 2020 года выросло до 200 млн.

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что компания приостановит на 90 дней работу над новыми функциями и направит усилия технических специалистов на устранение недостатков безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года американский журналист Док Сирлс раскритиковал политику сервиса Zoom в области конфиденциальности данных пользователей.

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