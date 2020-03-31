Гонконг, Китай, , 12:29 — REGNUM Китайский автопроизводитель Hongqi планирует производить на заводе в Гонконге электрический Hongqi E115. Об этом сообщает издание Auto163.

Уже за первое полугодие после старта производства новинки планируется выпустить более 50 тыс. электромобилей. Это весьма амбициозные планы. Особенно на фоне снижения продаж машин.

Концепт модели E115 автолюбителям показали на автомобильном салоне в китайском городе Гуанчжоу в прошлом году, после чего его привезли на автовыставку во Франкфурт.

Сообщается, что окончательная версия автомобиля будет похожа на концепт. Длина машины — 5160 мм, а колесная база составит 3250 мм.

Агрегат машины состоит из двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Электродвигатель на передней оси имеет производительность 218 «лошадей», а мотор на задней оси — 299 л. с. Такой агрегат обеспечивает автомобилю хорошие динамические характеристики. От 0 до 100 км/ч авто способно разогнаться за четыре секунды.

Напомним, по данным Китайской ассоциации производителей легковых машин, в феврале текущего года в КНР было куплено 206 тыс. новых автомобилей, что на 80% авто меньше, чем за февраль 2019 года.

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