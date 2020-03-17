Пекин, , 06:20 — REGNUM Порядка 84% опрошенных респондентов в Китае желают доплатить за очиститель воздуха с противовирусными функциями при покупке автомобиля, сообщает агентство Синьхуа.

Забота о личной защите в тяжелые времена эпидемий несколько изменила предпочтения и сдвинула приоритеты автолюбителей, говорится в докладе, выпущенном совместно Китайской ассоциацией автопроизводителей и автомобильным информационным порталом Autohome Inc.

Некоторые потребители, которые не планировали ранее покупать автомобиль до эпидемии, теперь завысили свои требования к пассажирскому транспорту после вспышки эпидемии, указывая на необходимость снижения рисков заражения инфекцией во время семейного отдыха с использование автомобиля.

Теперь функции заботы о здоровье в личном авто стали ключевыми требованиями для потенциальных покупателей. Почти 70% респондентов из более чем 5000 опрошенных высоко ценят наличие очистителя воздуха в машине.