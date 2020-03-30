Пекин, , 12:24 — REGNUM Китайская компания FAW Car Company создает новый премиальный автомобиль под маркой Hongqi, что в переводе означает «красное знамя». Изображения новинки опубликовало китайское издание Chejiahao.

По предварительной информации, модель будет называться Hongqi L4. Автомобиль составит конкуренцию в Китае таким автомобилям, как немецкие Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

Автомобиль напоминает флагманский седан Hongqi L5, который состоит в автопарке председателя КНР Си Цзиньпина. Известно, что китайский лидер предпочитает автомобили в стиле советских моделей, поэтому новинка получилась похожей на 21-ую «Волгу».

Кроме того, седан L4 также как и L5 получил двери в стиле Rolls-Royce. Внутри новинки может появиться мультимедиа схожая с той, которая устанавливает американская компания Tesla.

А вот под капотому, вполне вероятно, будет установлен движок на 4 л от японской компании Toyota. Производительность такого мотора составляет 400 л. с.

Ранее стало известно, что Toyota приостановит производство на одном из своих заводов в Японии в связи со случаем заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников предприятия.

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