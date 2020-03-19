Москва, , 14:38 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России было продано 2448 автомобилей Haval, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает Dongbeiwang, Haval позволил компании Great Wall Motors удержать первое место по продажам в РФ среди китайских автопроизводителей.

Ранее в 2019 году компания запустила собственный моторный завод в Тульской области. Ввод его в эксплуатацию позволил Haval повысить уровень локализации при производстве интеллектуальных кроссоверов, ориентированных на российский рынок. В пресс-службе компании сообщили, что производственная мощность предприятия составила 80 тыс. автомобилей в год. Кроме того, новый завод предоставил более 300 новых рабочих мест в регионе, что повысило лояльность к бренду в России.