Москва, , 11:26 — REGNUM Специалисты космического центра «Южный» и ракетно-космической корпорации «Энергия» завершили испытания на герметичность грузового корабля «Прогресс МС-14», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Испытания корабля проводились в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки №254 космодрома «Байконур». Отмечается, что применяемый метод с использованием гелиево-воздушной среды позволяет обеспечить объективный контроль герметичности крупногабаритной космической техники.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-14» запланирован на 25 апреля. Грузовой корабль доставит на Международную космическую станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа, а также оборудование и запас топлива.

Предыдущий грузовой корабль этой серии «Прогресс МС-13» прибыл к МКС 9 декабря 2019 года. Он доставил на орбитальную станцию 650 кг топлива, 420 кг воды, 50 кг баллонов с кислородом и 1360 кг сухих грузов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 марта генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о необходимости разработки нового российского корабля для работы на низкой околоземной орбите.