Москва, , 07:31 — REGNUM Российские специалисты должны разработать новый пилотируемый космический корабль для работ на низкой околоземной орбите, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 13 марта на торжественном мероприятии в честь 60-летия Центра подготовки космонавтов, сообщает ТАСС.

Глава госкорпорации отметил, что с 2011 года пилотируемые полёты к Международной космической станции осуществляются только на российских кораблях серии «Союз». Рогозин подчеркнул, что на этом нельзя останавливаться и нужно приступить к созданию нового проекта.

«Мы считаем нужным приступить к разработке нового российского пилотируемого корабля для работы на низких орбитах», — заявил Рогозин.

В настоящее время в России ведутся разработки многоразового космического корабля «Орёл». Планируется, что этот корабль станет универсальным и будет использоваться как для работ на околоземной орбите, так и для полётов к Луне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года название разрабатываемого космического корабля было изменено с «Федерации» на «Орёл». Планируется, что первый испытательный запуск состоится в 2023 году.

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